Düsseldorf Dieser Woche beantworten Chefredakteur Michael Bröcker unsere Podcast-Umfrage. Auch Sie können mitbestimmen, wie unser Audio-Angebot künftig klingt.

In dieser Woche sind wir neugierig: Wie hören Sie Podcasts? Welche Audio-Angebote wünschen Sie sich von uns? Was gefällt Ihnen an unseren bisherigen Podcasts gut - und was nicht? Machen Sie bitte bei unserer Podcast-Umfrage mit und helfen Sie unser Podcast-Angebot besser zu machen. Uns interessiert aufrichtig Ihre Meinung. In dieser Episode des Chefredakteur-Podcasts füllt Michael Bröcker die Umfrage persönlich aus, und verrät nebenbei über ihn das eine oder andere interessante Detail.