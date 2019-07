Düsseldorf Annegret Kramp-Karrenbauer wird neue Bundesverteidigungsministerin. Chefredakteur Michael Bröcker über seinen Irrtum rund um diese Personalie.

Machen Sie bitte bei unserer Podcast-Umfrage mit und helfen Sie unser Podcast-Angebot besser zu machen. Ein historisches Ereignis in der EU: Mit Ursula von der Leyen ist zum ersten Mal eine Frau zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden. Doch wer übernimmt ihren Job als Verteidigungsministerin? Chefredakteur Michael Bröcker meldete zunächst Jens Spahn als Nachfolger, worauf er sich korrigieren musste: Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer geht in das Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel. In diesem Podcast erklärt Bröcker den Irrtum und wie es dazu kam. Zusammen mit Daniel Fiene überlegt er, was AKKs Motivation sein mag, entgegen ihrer jüngsten Äußerungen, doch ein Ministeramt zu übernehmen. Hören Sie hier die aktuelle Episode: