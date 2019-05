Podcast "@Fiene und Herr Bröcker" : Der persönlicher Eindruck von Robert Habeck

Düsseldorf In dieser Woche berichtet Chefredakteur Michael Bröcker seinem Kollegen Daniel Fiene von seinem persönlichen Eindruck nach einem Gespräch mit Grünen-Chef Robert Habeck.

So berichtet Bröcker in der aktuellen Ausgabe von seinem Treffen mit dem Grünen-Chef Robert Habeck, erzählt von seinem persönlichen Eindruck und verrät, welche Fragen Habeck nicht beantworten wollte. Daniel Fiene entschied sich in dieser Woche für den Besuch der Netzkulturkonferenz Republica, statt für einen Besuch bei der Konkurrenzveranstaltung Online Marketing Rockstars. Was er dort erlebte, und wie er tatsächlich mit dem Mond sprach - das hören Sie in der aktuellen Ausgabe des Podcasts.