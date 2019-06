Podcast "@Fiene und Herr Bröcker" : Über das Interview mit dem US-Außenminister

Düsseldorf In dieser Woche berichtet Chefredakteur Michael Bröcker und seinem Kollegen Daniel Fiene, was rund um sein Interview mit dem US-Außenminister geschah.

Was passiert eigentlich, wenn man einen US-Außenminister interviewt? Chefredakteur Michael Bröcker erzählt, was sich aus seinem Gespräch mit Mike Pompeo ergab und Daniel Fiene berichtet von der Einführung von RP+ bei RP ONLINE. Michael Bröcker ist außerdem auf der Suche nach seinem Handgepäck, welches er auf einem Flug nach Berlin im Flieger vergessen hatte und trotz Meldung direkt am Zielflughafen von Eurowings nicht gefunden werden konnte. Hinweise nimmt er gerne persönlich entgegen. Hören Sie hier die aktuelle Folge nach: