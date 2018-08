Podcast: Michael Bröcker und Daniel Fiene sprechen über eine neue Titelseite und einen neuen Lokalteil der Rheinischen Post

Düsseldorf Daniel Fiene und Chefredakteur Michael Bröcker sprechen zum ersten Mal über eine neue Titelseite und einen neuen Lokalteil der Rheinischen Post.

Am ersten September wird sich einiges bei der Rheinischen Post verändern: Dann erscheint die Titelseite der Zeitung in einem neuen Layout. Die Leser in Düsseldorf können sich außerdem auf einen komplett neu konzipierten Lokalteil freuen. "Die Leser wünschen sich mehr Wärme bei unserer Themenaufbereitung", erklärt Chefredakteur Michael Bröcker. Zum ersten Mal berichtet er von den Plänen und erklärt, wie man solch ein neues Konzept ausarbeitet. Die Premiere gibt es somit auf dem Campfire Festival - dem Open-Air-Festival vor dem Landtag. Daniel Fiene gibt einen Überblick über die aktuellen Planungen der Zukunfts-Zeltstadt. Das Programm im RP-Zelt ist fast fertig.