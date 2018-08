Podcast: Michael Bröcker und Daniel Fiene sprechen über das Campfire Festival vor dem Landtag in Düsseldorf

Düsseldorf „Der Spiegel“ bekommt einen neuen Chefredakteur - auch bei anderen Medien gibt es einen Wechsel in der Chefetage. Daniel Fiene und Chefredakteur Michael Bröcker reden drüber.

Michael Bröcker macht sich in dieser Woche Gedanken darüber, was heutzutage ein moderner Chefredakteur braucht. Daniel Fiene stellt Unternehmen vor, deren Digitalisieriungsstrategie gut ankommt. Gemeinsam werfen sie einen Blick auf das Campfire Festival, dass am kommenden Freitag startet.