Podcast: Michael Bröcker und Daniel Fiene sprechen mit Kai Diekmann, Gabor Steingart und Marion Horn über Vertrauen in den Journalismus

Düsseldorf Was sagen der Ex-Bild-Chef und der Ex-Handelsblatt-Chef über Vertrauen im Journalismus? Daniel Fiene und Chefredakteur Michael Bröcker berichten über das Campfire-Festival.

Das Thema "Vertrauen in den Journalismus" ist aktueller den je. Auch beim Campfire-Festival am vergangenen Wochenende in Düsseldorf war das Thema omnipräsent. Daniel Fiene und Michael Bröcker werfen einen Blick zurück und haben viele Töne aus über 30 Veranstaltungen mitgebracht. Mehr Texte, Bilder und Töne gibt es vom Campfire-Festival unter https://campfire.rp-online.de. In dieser Podcast-Ausgabe hören Sie Kai Diekmann, Gabor Steingart, Marion Horn, Thomas Geisel, Marco Maas, Sebastian Matthes und Johannes Werle.