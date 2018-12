Podcast "@Fiene und Herr Bröcker": 12 Monate, 12 Töne — so klang 2018

12 Monate, 12 Töne — so klang 2018

Düsseldorf Sportliche Abstürze, royale Traummomente und knallharte politische Realität — diese 12 Töne stehen für 2018. Der etwas andere Jahresrückblick.

12 Monate, 12 Töne. Eigentlich wollte Daniel Fiene mit Chefredakteur Michael Bröcker auf die besten Titelseiten des Jahres blicken - doch dafür eignet sich ein Podcast einfach nicht. Also spielen die Zwei Sounds, die 2018 bewegten. Sportliche Abstürze, royale Traummomente und knallharte politische Realität prägten das erste Halbjahr. Umweltschutz auf der Straße und im Wald, der Beginn vom Ende einer Ära und #WirSindMehr prägten das zweite Halbjahr, in das Fiene und Bröcker noch einmal reinhören. Hören Sie das Gespräch in den beiden aktuellen Ausgabe des Bröcasts.