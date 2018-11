Podcast "@Fiene und Herr Bröcker": Warum Weihnachtskarten überflüssig sind

Düsseldorf In dieser Woche geht es um ein lästiges und überflüssiges Ritual in der Adventszeit sowie um eine Fernsehinnovation, die vor 20 Jahren Premiere feierte.

Die Zeit der Weihnachtskarten steht wieder an. Michael Bröcker hat sich in dieser Woche zwar über seine erste Karte sehr gefreut, findet das Ritual aber lästig und unnötig. Daniel Fiene denkt an NBC Giga zurück. Vor 20 Jahren gab es am 30. November 1998 die Premiere des Fernsehns der Generation@. The Future is You! Hören Sie das Gespräch in der aktuellen Ausgabe des Bröcasts.