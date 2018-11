Podcast "@Fiene und Herr Bröcker": Wer die besten Chancen auf den CDU-Vorsitz hat

Düsseldorf AKK, Spahn oder Merz? Chefredakteur Michael Bröcker analysiert die wichtigsten Kandidaten für den CDU-Vorsitz.

Michael Bröcker freut sich über ein Interview mit CDU-Politiker Friedrich Merz. Des Gespräch erscheint am Samstag in der Rheinischen Post. Macht AKK, Jens Spahn oder Friedrich Merz das Rennen um den CDU-Parteivorsitz? Der Chefredakteur analysiert die aussichtsreichsten Kandidaten. Daniel Fiene ist ganz fasziniert von einer Online-Petition, die in 48 Stunden mehr als 750.000 Unterschriften erhalten hat. Dahinter steckt eine Youtube-Kampagne gegen das neue EU-Urheberrecht.Hören Sie das Gespräch in der aktuellen Ausgabe des Bröcasts.