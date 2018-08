Podcast: Michael Bröcker und Daniel Fiene freuen sich auf das Campfire-Festival in Düsseldorf

Düsseldorf Am Freitagnachmittag startet das Campfire-Festival. Daniel Fiene und Chefredakteur Michael Bröcker reden drüber.

Daniel und Chefredakteur Bröcker diskutieren über die jüngsten Ereignisse in Sachsen. Sie machen sich Sorgen um eine tiefe Spaltung der Gesellschaft. Die beiden Journalisten freuen sich aber auch sehr über das Campfire-Festival, welches an diesem Wochenende zum ersten Mal in Düsseldorf vor dem Landtag steigen wird. Die RP ist mit einem eigenen Zirkuszelt und viel Programm vor Ort. Außerdem bringt Daniel noch ein Gespräch mit RP-Forum-Chefin Pia Kemper mit und spricht mit ihr über die neue Beilage "Zukunftsmedizin". Michael Bröcker füllt akustisch die Umfrage zur Zukunftsmedizin aus - ihr könnt unter http://www.forum-zukunftsmedizin.de mitmachen.