Podcast: Michael Bröcker stellt Daniel Fiene seine neue Biografie über Jens Spahn vor

Düsseldorf Chefredakteur Michael Bröcker hat eine Biografie über den CDU-Politiker Jens Spahn geschrieben und berichtet Daniel Fiene in der aktuellen Podcast-Episode über das Projekt.

In dieser Woche sprechen die beiden über die Abstimmung im EU-Parlament über die Reform des Urheberrechts, aber auch über das neue Buchprojekt des Chefredakteurs. Am Wochenende werden die ersten Auszüge aus Bröckers Biografie über Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) veröffentlicht. Wie es zu dem Buch kam und was sich Bröcker verspricht, hören Sie in dieser Ausgabe von unserem Podcast.