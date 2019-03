Podcast "@Fiene und Herr Bröcker": Wenn Annette Frier und Konrad Beikircher Zeitung machen

Düsseldorf Zum 1. April gibt es in diesem Jahr eine ganz besondere Ausgabe der Rheinischen Post. Geplant hat sie nicht die Redaktion, sondern die Schauspielerin Annette Frier und der Kabarettist Konrad Beikircher. Akustische Einblicke in eine besondere Redaktionskonferenz.

In dieser Woche stehen Annette Frier und Konrad Beikircher im Mittelpunkt. Sie waren am Freitag, 29. März 2019, eingeladen, die RP-Ausgabe für den 1. April zu planen. Nicht nur die Zeitung am Montag wird besonders, auch die Redaktionskonferenz war sehr anders, als sonst. Wir spielen Ausschnitte. Den Podcast können Sie auch direkt über Ihr Podcast-Programm hören. Fügen Sie die URL http://podcasts.rp-online.de/chefredakteur/feed/podcast/ zu Ihren Podcast-Abos hinzu.