„Praktisch Faktisch“ - Der Wissenspodcast : Plastik - doch mehr Lösung als Problem?

„Praktisch faktisch“ ist der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Foto: Rheinische Post/Phil Ninh

Düsseldorf Plastik völlig zu vermeiden ist quasi unmöglich - muss aber vielleicht auch gar nicht sein. Christian Bonten, Professor für Kunststofftechnik in Stuttgart erklärt, warum der Jutebeutel nicht die Lösung für das Plastikproblem ist und was sich am Recycling-System ändern muss.

Jede Woche Donnerstag widmen wir uns einer neuen Frage in „Praktisch Faktisch“ - dem Wissenspodcast. Sie haben eine Anmerkung oder eine konkrete Frage, die wir beantworten sollen? Schreiben Sie uns gerne an praktischfaktisch@rheinische-post.de. Wir finden für jedes Thema den richtigen Experten!

Abonnieren lässt sich der Podcast via iTunes, auf Spotify oder ganz klassisch über den RSS-Feed für die Podcast-App Ihrer Wahl

