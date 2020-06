Landespolitik-Podcast „Ländersache“ : Wann kommt der Lockdown im Kreis Gütersloh?

Düsseldorf Was bewegt NRW? Darum geht es jede Woche in unserem Landespolitik-Podcast. In dieser Episode: Wir schauen auf die Missbrauchsfälle, die NRW erschüttern, und die politischen Folgen. Außerdem sprechen wir über die Öffnung der Grundschulen und vieles mehr.

Jede Woche geht es im Ländersache-Podcast um die Themen, die Nordrhein-Westfalen bewegen. Diese Woche:

Der Ausbruch rund um den Fleischverarbeitungsbetrieb Tönnies ist laut Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) das größte Infektionsgeschehen in NRW. Trotzdem ist bislang noch keine Rückkehr zu den strengeren Regeln verordnet worden (Stand Samstag, 14 Uhr).

Zugleich gab es eine heftige Diskussion um Äußerungen des Ministerpräsidenten zur Quelle der Infektion, Stichwort ausländische Arbeitskräfte.

Außerdem sprechen wir über eine Posse rund um "Masken-Bastelsets" für Kitas und neue Erkenntnisse im Fall Greta aus dem Kreis Viersen.

