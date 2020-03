„Ländersache“-Podcast : Wo NRW bislang im Kampf gegen Corona steht

Düsseldorf Diese Woche im Landespolitik-Podcast: Ministerpräsident Armin Laschet fordert eine Debatte über eine Exit-Strategie in der Corona-Krise, die Kommunen im Land einen Rettungsschirm. Wie gut steht NRW im Kampf gegen das Virus da?

Deutschlands bevölkerungsreichstes Bundesland war das erste, in dem Corona-Fälle registriert wurden - und gehört zu den am stärksten betroffenen Ländern. Ministerpräsident Armin Laschet sagte noch vor einer Woche, es gehe um Leben und Tod. Inzwischen fordert auch er eine Exit-Strategie. Das tun auch der Städte- und Gemeindebund und Kommunenchefs wie Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel. Während die Landesregierung sich bemüht, den Eindruck zu erwecken, die Situation im Griff zu haben, wollen die Kommunen Staatshilfen und machen sich Sorgen, dass viele Städte tief in die roten Zahlen rutschen könnten. Wo steht NRW im Kampf gegen Corona? Das bespricht Podcasterin Helene Pawlitzki mit den RP-Landespolitik-Korrespondenten Kirsten Bialdiga und Maximilian Plück.