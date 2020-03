„Ländersache“-Podcast : Welche Fehler die Landesregierung im Kreis Heinsberg machte

Düsseldorf Diese Woche im Landespolitik-Podcast: Der Kreis Heinsberg kritisiert die Landesregierung im Hinblick auf ihr Corona-Krisenmanagement. Welche Fehler wurden gemacht - und was können wir daraus lernen?

Schnelle, unbürokratische Hilfe - die hätte sich Landrat Stephan Pusch seit Karneval von der NRW-Landesregierung gewünscht. Der Kreis Heinsberg ist die Region Deutschlands, die mit Abstand am Schwersten von Corona betroffen ist. Wissenschaftler und Politiker er­he­ben mas­si­ve Vor­wür­fe ge­gen die Lan­des­re­gie­rung we­gen ih­res Co­ro­na-Kri­sen­ma­nage­ments im Kreis. Doch die Staatskanzlei weist die Kritik von sich. Was können wir für das weitere Krisenmanagement lernen - auch über das Verhältnis von Kommunen und Land in Nordrhein-Westfalen?