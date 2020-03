„Ländersache“-Podcast : Was macht Corona mit dem Fußball-Land NRW?

Düsseldorf Wochenende, Frühlingswetter... Das Leben könnte so schön sein - aber etwas fehlt aktuell in NRW: Fußball. Bis auf Weiteres findet der nicht mehr statt – nicht mal ohne Publikum. Schuld ist SARS-CoV 2. Was macht das mit unserem Bundesland?

Jede Woche geht es im Ländersache-Podcast um die Themen, die Nordrhein-Westfalen bewegen. Am Mikrofon: Helene Pawlitzki, Projektleiterin Audio&Podcasts der Rheinischen Post. Das ist diese Woche unser Thema:

Fußball gucken gehört in ganz Deutschland für Menschen zum Wochenende – in Nordrhein-Westfalen erst recht. Schätzungen des Statistik-Anbieters Statista zufolge wären an diesem Spieltag allein 175.000 Menschen in NRW ins Stadion gegangen, um sich ein Spiel der ersten Bundesliga anzuschauen. Doch seit Freitagabend ist klar: Bis 2. April gibt es keine Spiele der 1. und 2. Bundesliga mehr. War das die richtige Entscheidung? Darüber spricht Podcasterin Helene Pawlitzki mit RP-Sportchef Gianni Costa.

