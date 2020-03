„Ländersache“-Podcast : Warum ausgerechnet der Kreis Heinsberg?

Düsseldorf Diese Woche im NRW-Podcast: Im Kreis Heinsberg hat Corona besonders zugeschlagen – und auch bei vielen der Infizierten im Rest des Landes führt die Spur zurück dorthin. Wieso?

Der Kreis Heinsberg - eine beschauliche Region, über die aktuell ganz Nordrhein-Westfalen spricht. Vielleicht sogar ganz Deutschland. Bislang war der Kreis Heinsberg nur berühmt für die Erfindung des Eierlikörs. Jetzt ist er Deutschlands Corona-Hotspot. Der Kreis ist berühmt. Und gar nicht glücklich darüber. Wie kommt es, dass dort so viele Menschen Covid-19 haben? Wieso führt die Spur auch bei so vielen Infizierten im Rest von NRW zurück nach Heinsberg? Und was macht die Corona-Krise mit den Menschen dort? Zu Gast: Michael Heckers, stellvertretender Leiter der Lokalredaktion Erkelenz der Rheinischen Post.