„Ländersache“-Podcast aus dem Landtag : Wie NRW seine Wälder retten kann

Düsseldorf Den Wäldern im Land geht es schlecht - sehr schlecht. Die Landesregierung will das mit viel Geld ändern. Schlechte Idee, findet der BUND - im Podcast erklärt der Landesvorsitzende, warum.

Einmal in der Woche treffen sich Thomas Reisener, Chefkorrespondent Landespolitik der Rheinischen Post, und Crossmedia-Redakteurin Helene Pawlitzki auf einen Kaffee im Landtagsfoyer. Dort sprechen sie darüber, was den Landtag aktuell in Atem hält - und was die Menschen in Nordrhein-Westfalen aktuell politisch beschäftigt. Darum geht es in der aktuellen Folge: