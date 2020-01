„Ländersache“-Podcast aus dem Landtag : Sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk verkleinert werden?

Düsseldorf Nicht erst seit der Umweltsau-Debatte gibt es Menschen, die finden, der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehöre abgeschafft - oder zumindest reformiert. Der FDP-Politiker Thomas Nückel hat einen Vorschlag für eine Umstrukturierung vorgelegt. Wir haben mit ihm über Medienpolitik in NRW diskutiert.

Einmal in der Woche treffen sich Thomas Reisener, Chefkorrespondent Landespolitik der Rheinischen Post, und Crossmedia-Redakteurin Helene Pawlitzki auf einen Kaffee im Landtagsfoyer. Dort sprechen sie darüber, was den Landtag aktuell in Atem hält - und was die Menschen in Nordrhein-Westfalen aktuell politisch beschäftigt.