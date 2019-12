„Ländersache“-Podcast aus dem Landtag : Tickets für den Weihnachtsgottesdienst - echt jetzt?

Düsseldorf Kurz vor Weihnachten liefern sich unsere Landespolitik-Podcaster noch ein Streitgespräch: Ist es okay, dass Kirchen den Eintritt zu Heiligabend-Gottesdiensten mit Tickets regeln wollen? Außerdem geht es um die Stichwahl bei Kommunalwahlen, die weiter möglich sein wird.

Einmal in der Woche treffen sich Thomas Reisener, Chefkorrespondent Landespolitik der Rheinischen Post, und Crossmedia-Redakteurin Helene Pawlitzki auf einen Kaffee im Landtagsfoyer. Dort sprechen sie darüber, was den Landtag aktuell in Atem hält - und was die Menschen in Nordrhein-Westfalen aktuell politisch beschäftigt. Darum geht es in der aktuellen Folge: