„Ländersache“-Podcast aus dem Landtag : Was 2019 in der Landespolitik wichtig war - und was es 2020 wird

Was 2019 in der Landespolitik wichtig war - und was es 2020 wird

Düsseldorf Straßenbaubeiträge, Hambacher Forst und ein Bergmann-Protest im Landtag – was Nordrhein-Westfalen 2019 politisch bewegt hat, besprechen wir in unserem Landespolitik-Podcast.

Einmal in der Woche treffen sich Thomas Reisener, Chefkorrespondent Landespolitik der Rheinischen Post, und Crossmedia-Redakteurin Helene Pawlitzki auf einen Kaffee im Landtagsfoyer. Dort sprechen sie darüber, was den Landtag aktuell in Atem hält - und was die Menschen in Nordrhein-Westfalen aktuell politisch beschäftigt.