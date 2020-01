„Ländersache“-Podcast aus dem Landtag : Sollten wir aufhören, Tiere wie Dinge zu behandeln?

Düsseldorf Die Debatte um Tierethik nach dem Brand im Krefelder Zoo hat bereits die Landespolitik erreicht. Außerdem sprechen wir im NRW-Podcast darüber, warum die Landesregierung nichts von mehr Geld für Investitionen hält, wie von der SPD im Bund vorgeschlagen.

