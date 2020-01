„Ländersache“-Podcast aus dem Landtag : Hat sich Ministerpräsident Laschet in der „Umweltsau“-Debatte richtig verhalten?

Helene Pawlitzki und Thomas Reisener nehmen den neuen Podcast „Ländersache“ jede Woche im Foyer des NRW-Landtags auf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Alexander Vogt ist medienpolitischer Sprecher der SPD im Landtag. In unserem Gespräch geht es um die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber auch viel um Privatfunk und die Arbeitsbedingungen von Journalisten in NRW allgemein – und um Armin Laschets Äußerungen in der „Umweltsau“-Affäre.

Einmal in der Woche treffen sich Thomas Reisener, Chefkorrespondent Landespolitik der Rheinischen Post, und Crossmedia-Redakteurin Helene Pawlitzki auf einen Kaffee im Landtagsfoyer. Dort sprechen sie darüber, was den Landtag aktuell in Atem hält - und was die Menschen in Nordrhein-Westfalen aktuell politisch beschäftigt.

Wir alle schauen, lesen und hören jeden Tag stundenlang, was Medienhäuser so fabrizieren – Zeit, mal darüber zu reden, wie die Medien in NRW eigentlich organisiert sind, wie sie ihr Geld verdienen und vor allem: was die Politik dazu denkt. Teil II: ein Gespräch mit Medienpolitiker Alexander Vogt (SPD).

Sie haben Fragen oder Anregungen zur „Ländersache“? Schreiben Sie an laendersache@rheinische-post.de.

