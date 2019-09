„Ländersache“-Podcast aus dem NRW-Landtag : Warum es für den Landesetat 2020 maximal Schulnote vier gibt

Düsseldorf In unserem NRW-Podcast zur Landespolitik erklären wir, wofür die Landesregierung 2020 Geld ausgeben will - und warum die Haushaltspolitik solider sein könnte. Außerdem geht es um den neuen Erlass des Innenministers zur Nennung der Nationalität von Straftätern.

Einmal in der Woche treffen sich Thomas Reisener, Chefkorrespondent Landespolitik der Rheinischen Post, und Crossmedia-Redakteurin Helene Pawlitzki auf einen Kaffee im Landtagsfoyer. Dort sprechen sie darüber, was den Landtag aktuell in Atem hält - und was die Menschen in Nordrhein-Westfalen aktuell politisch beschäftigt. In der aktuellen Folge geht es um diese Themen: