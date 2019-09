„Ländersache“-Podcast aus dem NRW-Landtag : Wie der Gesundheitsminister die NRW-Krankenhäuser umkrempeln will

Düsseldorf Diese Woche in unserem NRW-Podcast: Es gibt zu viele Krankenhäuser im Land - und die meisten Kliniken sind zu wenig spezialisiert. Das will Gesundheitsminister Laumann ändern. Und dabei möglicherweise auch Häuser schließen.

Einmal in der Woche treffen sich Thomas Reisener, Chefkorrespondent Landespolitik der Rheinischen Post, und Crossmedia-Redakteurin Helene Pawlitzki auf einen Kaffee im Landtagsfoyer. Dort sprechen sie darüber, was den Landtag aktuell in Atem hält - und was die Menschen in Nordrhein-Westfalen aktuell politisch beschäftigt. In der aktuellen Folge geht es um diese Themen: