„Ländersache“-Podcast aus dem NRW-Landtag : Lügde und die Räumung des Hambacher Forsts - zwei Probleme für Innenminister Reul

Düsseldorf Zwei Themen machen Herbert Reul aktuell politisch zu schaffen: seine Absprachen mit RWE vor der Räumung des Hambacher Forsts und die Ermittlungspannen in Lügde. Wie gefährlich kann ihm das werden? Das analysieren wir in unserem NRW-Podcast.

Einmal in der Woche treffen sich Thomas Reisener, Chefkorrespondent Landespolitik der Rheinischen Post, und Crossmedia-Redakteurin Helene Pawlitzki auf einen Kaffee im Landtagsfoyer. Dort sprechen sie darüber, was den Landtag aktuell in Atem hält - und was die Menschen in Nordrhein-Westfalen aktuell politisch beschäftigt. In der aktuellen Folge geht es um diese Themen: