Landespolitik zum Hören : „Ländersache“ - ein neuer Podcast aus dem Foyer des NRW-Landtags

Düsseldorf Wenn im Landtag die Sommerpause endet, startet RP Online einen neuen Podcast: „Ländersache“ dreht sich um alle Facetten der NRW-Landespolitik.

Wie gut macht Ministerpräsident Armin Laschet seine Sache? Wie verzweifelt ist die NRW-SPD? Wie viel Macht steckt in der Finanzpolitik? Einmal in der Woche treffen sich Thomas Reisener, Chefkorrespondent Landespolitik der Rheinischen Post, und Crossmedia-Redakteurin Helene Pawlitzki auf einen Kaffee im Landtagsfoyer. Dort sprechen sie darüber, was den Landtag aktuell in Atem hält - und was die Menschen in Nordrhein-Westfalen aktuell politisch beschäftigt.