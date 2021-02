Landespolitik-Podcast "Ländersache" : Selbsttests, Filter, Präsenzvorlesungen - warum geht das nicht schneller?

Düsseldorf Für den 1. März werden Schnelltests für alle versprochen, seit Januar warten wir auf Selbsttests. Viele Kitas hätten schon lange gern Luftfilter, Studierenden möchten das Campusleben kennenlernen. Sind wir zu ungeduldig - oder dauert das wirklich alles zu lange?

Der Bundesgesundheitsminister ist vorgeprescht: In weniger als zwei Wochen sollen alle Menschen die Möglichkeit haben, sich kostenlosen Schnelltests zu unterziehen. Das Ziel: unentdeckte Infektionen sichtbar machen. Der Städte- und Gemeindebund sieht sich überrumpelt. Das wirft ernste Zweifel daran auf, ob das Programm tatsächlich am 1. März starten kann.Noch vorher werden die Kitas in NRW in den Regelbetrieb zurückkehren. Doch die Möglichkeiten der Erzieherinnen, sich zu schützen, sind begrenzt. Zwar können sie sich zwei mal die Woche testen lassen - aber nur beim Hausarzt, sprich: während der Arbeitszeit. Ein Förderprogramm für Filteranlagen wird schlecht angenommen, was darauf hindeutet, dass die Förderbedingungen zu eng gefasst sind. Und so weiter, und so fort.Einerseits wollen wir, dass alles perfekt läuft. Andererseits scheinen wir uns in Details zu verstricken, bis alles unendlich langsam wird. Sind wir zu ungeduldig? Oder stöhnen viele von uns mit recht, dass in dieser Pandemie nichts so richtig voranzugehen scheint?