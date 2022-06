Volle Züge, günstigere Preise : Ein Monat Neun-Euro-Ticket – das berichten Zugreisende

Meinung Düsseldorf Das Neun-Euro-Ticket hat sich millionenfach verkauft, die Probleme des ÖPNV in Deutschland hat es aber nicht gelöst, sagt unser Autor. Er testet für den Podcast „Trip-Tipps für 9“ die schönsten Strecken und hat mit Nahverkehrs-Kunden über ihre Erfahrungen mit dem Ticket gesprochen.

Die Regeln sind einfach: Jeder kann es kaufen und für neun Euro im Monat dann jeden Zug und jeden Bus aus dem Nahverkehrsangebot in ganz Deutschland nutzen. Ich selbst bin eifriger Nutzer des Neun-Euro-Tickets. Seit einigen Wochen teste ich für den RP-Podcast „Trip-Tipps für 9“, welche Ausflüge sich wirklich lohnen. Ich war auf Sylt , in Boppard am Rhein, in Hamburg und in Bamberg . Man kann also sagen: Ich bin ganz gut rumgekommen. Und ich bin Fan des Neun-Euro-Tickets.

Einige Pendler steigen in diesen Tagen auch mal wieder aufs Auto um, um die vollen Züge zu vermeiden. Gerade jetzt in den Ferien sind die Straßen natürlich auch deutlich leerer. Am 1. Juni war noch nicht ganz so viel in den Zügen los, aber die erste Belastungsprobe kam wenige Tage später. Am Freitag vor Pfingsten waren nicht nur die Züge, sondern auch die Bahnsteige voll. Die Verkehrsunternehmen kamen an ihre Kapazitätsgrenzen. Vor allem die beliebten Strecken an die Küsten und am Rhein entlang waren überlastet. An den Wochenenden und an Fronleichnam ein ähnliches Bild – und viel Spott für die Bahn.