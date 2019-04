Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ : Alles, was Sie schon immer über die Umweltspur wissen wollten

Im "Rheinpegel"-Podcast sprechen wir über alles, was Düsseldorf in dieser Woche bewegt hat - und schauen auf die nächste Woche. Foto: Phil Ninh

Düsseldorf Jede Woche sprechen wir in unserem Podcast über das Wichtigste und Witzigste, das die Landeshauptstadt bewegt. Diese Woche: Die Umweltspuren sind da! Wir waren beim historischen Moment dabei und beantworten die Fragen unserer Nutzer.

Jetzt ist’s passiert: Die Umweltspuren sind da. Am Donnerstag und Freitag werden die Markierungen angebracht, ab Montag und Dienstag dürfen dann auf bestimmten Strecken in Düsseldorf (der Prinz-Georg-Straße und der Merowingerstraße) nur noch umweltfreundliche Fahrzeuge fahren. Welche sind das? Was ist mit den Anwohnern? Was soll das Ganze und wird es den gewünschten Effekt bringen? Wir waren bei der Pressekonferenz zum Start der Spuren dabei und beantworten die Fragen, die Facebook-Nutzer während unseres Live-Videos gestellt haben.