Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ : Was passiert jetzt, wo klar ist: Die Umweltspur bleibt?

Düsseldorf Die dritte Umweltspur bleibt - das ist seit der Ratssitzung am Donnerstag klar. Wie geht es jetzt weiter? Das besprechen wir in unserem wöchentlichen Podcast aus Düsseldorf.

In einer der nächsten Folgen Dreimal hat der Leiter der Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf seinen Vortrag über die SS in Düsseldorf gehalten - jedes Mal vor vollem Haus. Zuletzt musste der OSD helfen. Woher kommt das große Interesse? Und was erzählt Bastian Fleermann in seinem Vortrag? Das erfahren Sie in den nächsten Wochen in einer Episode des Rheinpegel Mono - unseres monothematischen Formats. Den Termin geben wir hier demnächst bekannt.