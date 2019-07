Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ : „Ich hatte mit meinem Leben abgeschlossen“

Im "Rheinpegel"-Podcast sprechen wir über alles, was Düsseldorf in dieser Woche bewegt hat - und schauen auf die nächste Woche. Foto: Phil Ninh

Düsseldorf Im Juli 2016 wurde Jens Strucks nach einem Besuch der Rheinkirmes überfallen und ausgeraubt. Im Düsseldorf-Podcast erzählt er, wie es einen Menschen verändert, Opfer eines solchen Verbrechens zu werden.

Jede Woche sprechen wir im Rheinpegel-Podcast über das, was Düsseldorf bewegt. In der letzten Folge vor der Sommerpause geht es um dieses Thema:

Rheinpegel-Hörer kennen Jens Strucks als Wetterstrucksi - manchmal spricht er einen Wetterbericht für Düsseldorf auf unseren Podcast-Anrufbeantworter. Im Juli 2016 hat er etwas Schreckliches erlebt: Nach einem Besuch der Rheinkirmes wurde er von drei Männern überfallen, ausgeraubt und gefesselt zurückgelassen. Nachdem wir in Folge 56 darüber gesprochen haben, dass am Pfingstwochenende eine Frau im Hofgarten vergewaltigt wurde, hat er uns eine Nachricht geschrieben - und wir haben ihn in den Podcast eingeladen. Wir wollten wissen: Wie fühlt es sich an, Opfer eines Verbrechens zu werden? Wie geht es nach der Tat weiter? Und was denkt jemand, der selbst schon einmal überfallen wurde, über die Sicherheitslage in Großstädten?