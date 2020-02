Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ : Warum die Diakonie regelmäßig einen Imam in eine evangelische Kita einlädt

Düsseldorf Im Düsseldorf-Podcast wird der nächste OB-Kandidat vorgestellt: Stephan Keller von der CDU. Außerdem geht es um die Kritik an einem Diakonie-Projekt, bei dem ein Imam in der Kita Kindern den Islam erklärt – und was der Imam selbst dazu sagt.

Jede Woche sprechen wir in unserem Düsseldorf-Podcast über die wichtigsten Themen, die die Landeshauptstadt bewegen. Darum geht es diese Woche:

Die CDU hat einen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl 2020 aufgestellt: Stephan Keller. Wer ist der Mann und wie wird er sich im Bewerberfeld behaupten?

Seit einigen Monaten läuft in einem evangelischen Kindergarten ein Pilot-Projekt: Gemeinsam mit einem Pfarrer erklärt ein Imam den Kindern regelmäßig kurz und launig den Islam. Nach viel Kritik am Projekt als solchem nahm eine Bloggerin den Imam wegen Inhalte seiner Facebookseite ins Visier. Wir haben mit ihm und der Diakonie über das Projekt gesprochen.

Auch, wenn aus Düsseldorf noch keine Corona-Infektionsfälle bekannt sind - das Thema interessiert offenbar viele, bis zu Anfeindungen asiatisch aussehender Menschen im Alltag. Wir haben bei den Direktoren des Konfuzius-Instituts gefragt, wie die Chinesen die Krise sehen.

