Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ : Was Sie immer schon über Düsseldorf wissen wollten...

Was Sie immer schon über Düsseldorf wissen wollten...

Düsseldorf ...aber nie zu fragen wagten: Wir beantworten in der 100 Episode 17 brennende Düsseldorf-Fragen unserer Hörer und prominenter Gäste - historisch, politisch, kulturell oder einfach nur abseitig.

Seit 100 Episoden sprechen wir in unserem Düsseldorf-Podcast über die wichtigsten Themen, die die Landeshauptstadt bewegen. Das muss gefeiert werden! Rheinpegel-Hörer und Düsseldorf-Promis haben uns ihre Fragen zur Landeshauptstadt geschickt - und wir haben die Antworten recherchiert.

Warum heißen die Kasematten eigentlich so komisch? Wo kommen die Kö-Papageien her? Warum gibt es keinen Düsseldorf-Tatort mehr? Und wie zur Hölle wurde ausgerechnet Düsseldorf zur "Fahrradfreundlichen Stadt" gekürt? Diese und viele weitere Fragen beantworten Arne Lieb (Lokalredaktion Düsseldorf) und Helene Pawlitzki (Projektleiterin Audio&Podcasts) in dieser Episode. Präsentiert von Sipgate, dem Telefonieunternehmen aus dem Düsseldorfer Medienhafen.