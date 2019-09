Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ : Was wir aus den Rheinbad-Räumungen lernen können

Im "Rheinpegel"-Podcast sprechen wir über alles, was Düsseldorf in dieser Woche bewegt hat - und schauen auf die nächste Woche. Foto: Phil Ninh

Düsseldorf Drei Mal wurde in diesem Sommer das Düsseldorfer Rheinbad geräumt. Das gab bundesweite Schlagzeilen. Wie sollen wir als Gesellschaft mit solchen Vorfällen umgehen? Und was haben wir gelernt? Das besprechen wir in der aktuellen Folge des „Rheinpegel“-Podcasts.

In dieser Woche hören Sie eine Folge, die wir vor einem Live-Publikum auf dem Campfire-Festival 2019 aufgezeichnet haben. Und darum ging es:

Im Juli war Düsseldorf bundesweit in den Schlagzeilen: Mehrfach wurde das Rheinbad, ein großes Freibad im Norden der Stadt, geräumt – weil Jugendliche die anderen Badegäste störten. Es folgten Krisensitzungen, Ausweispflicht und Kommentare des Bundesinnenministers. Ein Zeichen der Zeit – oder viel Lärm um nichts? Im Podcast analysieren wir mit unseren Gästen die Situation. Was bedeuten die Rheinbad-Vorfälle für das Zusammenleben in Städten wie Düsseldorf? Wie kann die Gesellschaft angemessen reagieren? Und wie können wir über solche Themen im Netz sinnvoll diskutieren? Auf der Bühne des Campfire-Festivals durften wir dazu Serap Güler, Staatssekretärin im NRW-Integrationsministerium, und Frank Überall, Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbands, begrüßen.

Sie hören diesen Podcast – und möchten uns etwas sagen? Dann rufen Sie uns an! Unter 0211-97634164 erreichen Sie unseren Anrufbeantworter – und können uns eine Nachricht hinterlassen, die wir dann vielleicht auch im Rheinpegel abspielen.

