Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ : Kennen Sie schon diese elf OB-Kandidaten?

Düsseldorf Geisel, Keller, Engstfeld und Strack-Zimmermann - klar, die Namen hat man mittlerweile gehört. Aber wie sieht’s aus mit Bonn, Braumeister oder Coldewe? In diesem Jahr stehen 15 Kandidaten zur Wahl - wir sagen im Podcast, wer zu wem passt.

Jede Woche sprechen wir im Rheinpegel über das, was in Düsseldorf gerade wichtig ist. Am Mikrofon: Arne Lieb, Kommunalpolitikchef der Düsseldorfer Lokalredaktion, und Helene Pawlitzki, Düsseldorf-Reporterin und Projektleiterin Podcasts bei der RP. Hier die aktuelle Episode: