Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ : Das hat Düsseldorf 2019 bewegt

Düsseldorf Auch dieses Jahr gab es wieder fast keine Woche, wo in Düsseldorf mal nicht der Teufel los war. Welche Themen die Stadt wirklich verändert und welche sich als Eintagsfliegen entpuppt haben, erfahren Sie in unseren Jahresrückblick zum Hören.

Bonus-Episode für die Feiertage Dreimal hat der Leiter der Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf seinen Vortrag über die SS in Düsseldorf gehalten - jedes Mal vor vollem Haus. Zuletzt musste der OSD helfen. Woher kommt das große Interesse? Und was erzählt Bastian Fleermann in seinem Vortrag? Das erfahren Sie in einer Bonus-Episode des Rheinpegel Mono - unseres monothematischen Formats. Wir veröffentlichen diese Folge am 24. Dezember.