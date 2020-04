Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ : Warum in Düsseldorf so viele Schönheitschirurgen sitzen

Warum in Düsseldorf so viele Schönheitschirurgen sitzen

Düsseldorf Murat Dagdelen ist Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Sein Spezialgebiet sind Nasen, aber man kann sich bei ihm auch die Brüste operieren, Fett absaugen oder Botox spritzen lassen. Ein ehrliches Gespräch über einen faszinierenden Beruf.

Diese Woche reden wir mal nicht über Corona! Stattdessen ein Gespräch mit einem Mann, der den Begriff „Schönheitschirurg“ gar nicht mag. Murat Dagdelen ist Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und hat eine Praxis an der Heinrich-Heine-Allee. Sein Spezialgebiet ist Nasenchirurgie, aber man kann sich bei ihm auch die Brüste operieren, Fett absaugen oder Botox spritzen lassen. Er war bereit zu einem offenen, ehrlichen Gespräch über seinen Beruf – in dem er unter anderem erklärt, warum es in Düsseldorf so viele Schönheitschirurgen gibt. Präsentiert von Sipgate, dem Telefonieunternehmen aus dem Düsseldorfer Medienhafen.