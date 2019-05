Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ : „Fünf Euro ins Umweltspur-Schwein“

Im "Rheinpegel"-Podcast sprechen wir über alles, was Düsseldorf in dieser Woche bewegt hat - und schauen auf die nächste Woche. Foto: Phil Ninh

Düsseldorf Oh nein, in unserem Düsseldorf-Podcast müssen wir diese Woche schon wieder über Verkehr reden: Die FDP kritisiert das geplante Parkkonzept der Stadtspitze – und setzt sich für „halblegales Parken“ ein. Außerdem geht es ums Altbier in der Arena und einen Raubkunst-Krimi.

Jede Woche sprechen wir im Rheinpegel-Podcast über die wichtigsten Themen der Stadt.

Fünf Euro ins Umweltspur-Schwein, aber wir müssen noch mal über Verkehr sprechen: Jetzt gibt's Streit ums Parken. Die FDP findet die Pläne der Stadt (die sie ja selbst mitregiert) zu vage und hat Angst, dass bald keiner mehr vor Baumscheiben parken darf. Wir erörtern das Für und Wider.

Wer schon mal in der Arena beim Torjubel ein Bier in den Nacken gekriegt hat, der wird sicher interessant finden, um welche Sorte es sich ab demnächst handelt: Schumacher Alt. Was unter Fans für Freude sorgte, löste einen Krach zwischen Erstligist Fortuna und Arena-Verwalter D.Live aus. Lokalchef Uwe-Jens Ruhnau erklärt die recht komplexen Hintergründe.

Ein Kunstkrimi in der Landeshauptstadt: Der heilige Mammas wird auf Zypern heftig verehrt. Als jetzt ein Reliquienkästchen mit seinem Bild in Düsseldorf versteigert werden sollte, wurden die Zyprioten hellhörig. Doch es brauchte die Intervention einer internationalen Kunstberaterin, damit St. Mammas nach Zypern zurückkehren durfte. Wir waren bei der Übergabe dabei.

Hier finden Sie die fünf letzten Folgen des Rheinpegel

