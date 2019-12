Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ : Wie verspätet ist die Rheinbahn - wirklich?

Düsseldorf Diese Woche im Düsseldorf-Podcast: Dass die Rheinbahn oft nicht pünktlich ist, wissen alle, die sie benutzen. Aber wie groß ist das Problem und welche Linien sind wirklich betroffen? Wir sprechen über die Ergebnisse einer großen Datenanalyse - und Lösungen für die Probleme.

Rheinpegel-Jahresrückblick Am 19. Dezember nehmen wir unsere Jahresrückblicks-Folge auf – und Sie können dabei sein. Ab 12 Uhr zeichnen wir den Podcast am Glühweinstand neben dem Riesenrad auf dem Burgplatz auf. Kommen Sie vorbei!

Bonus-Episode für die Feiertage Dreimal hat der Leiter der Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf seinen Vortrag über die SS in Düsseldorf gehalten - jedes Mal vor vollem Haus. Zuletzt musste der OSD helfen. Woher kommt das große Interesse? Und was erzählt Bastian Fleermann in seinem Vortrag? Das erfahren Sie in einer Bonus-Episode des Rheinpegel Mono - unseres monothematischen Formats. Wir veröffentlichen diese Folge am 24. Dezember.