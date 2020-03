Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ : Warum Gastronomen wollen, dass die Stadt ihre Restaurants schließt

Düsseldorf Restaurantbetreiber aus Düsseldorf schlagen Alarm. Sie wollen, dass die Stadt in der Corona-Krise eine Schließung ihrer Läden verfügt. Für Oberbürgermeister Thomas Geisel kommt das nicht in Frage. Wir erklären die Standpunkte.

Jede Woche sprechen wir in unserem Düsseldorf-Podcast über die wichtigsten Themen, die die Landeshauptstadt bewegen. Darum geht es diese Woche:

„Hilferufe aus der Gastro“ - das war der Betreff einer Mail, die wir von einer Düsseldorfer Gastronomin bekommen haben. Viele Restaurant-Betreiber wollen, dass die Stadt ihnen die Läden dicht macht. Warum? Corona. Das ist die Antwort auf so vieles dieser Tage. Oberbürgermeister Thomas Geisel lehnt Restaurant-Schließungen bislang ab. Bei uns erklären die Gastronomen, was ihre Sorgen sind - und der OB, wieso er so handelt, wie er handelt.