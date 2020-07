Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ : CDU-Wahlprogramm, ein böser Orban-Vergleich und ein CBD-Store

Düsseldorf Was Düsseldorf bewegt, in einem Podcast: Die Politik ist im Wahlkampf-Modus - am 13. September ist Kommunalwahl. Und: Ein neuer Altstadt-Store verkauft Hanf- und CBD-Produkte - während die Stadt verkündet, letzteres einschränken zu wollen.

Jede Woche geht’s im Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ um die drei Themen der Woche aus der Landeshauptstadt. Diesmal am Mikrofon: Helene Pawlitzki (RP Podcasts) und Arne Lieb (Lokalredaktion Düsseldorf).

OB-Kandidat Stephan Keller (CDU) hat sein Wahlprogramm vorgestellt - wir schauen auf die wichtigsten Punkte.

OB Thomas Geisel (SPD) wird nach einem Streit mit einem Journalisten mit Ungarns Regierungschef Viktor Orban verglichen - unfairerweise, finden wir.

Außerdem: In der Altstadt eröffnet Düsseldorfs wohl erster CBD-Store - während die Stadt verkündet, den Verkauf von Lebensmitteln mit diesem Cannabinoid untersagen zu wollen.

Und es gibt wieder das Wochenendwetter für Düsseldorf vom Wetterstrucksi!

