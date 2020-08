Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ : Briefwahlgeheimnisse, Überstunden-Skandälchen und Obdachlosencamp in Oberbilk

Briefwahlgeheimnisse, Überstunden-Skandälchen und Obdachlosencamp in Oberbilk

Düsseldorf Drei Themen, zwei Düsseldorfer, ein Podcast: In dieser Woche sprechen Arne Lieb und Helene Pawlitzki über die Rekord-Anmeldungen zur Briefwahl, die Überstunden-Affäre und deren Relevanz für OB-Kandidat Keller und eine Lösung für das Obdachlosen-Camp in Oberbilk.

Jede Woche sprechen wir im Rheinpegel über das, was in Düsseldorf gerade wichtig ist. Am Mikrofon: Arne Lieb, Kommunalpolitikchef der Düsseldorfer Lokalredaktion, und Helene Pawlitzki, Düsseldorf-Reporterin und Projektleiterin Podcasts bei der RP. Hier die aktuelle Episode: