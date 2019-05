Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ : Das Leben eines Boxers - Timo Rost im Gespräch

Im "Rheinpegel"-Podcast sprechen wir über alles, was Düsseldorf in dieser Woche bewegt hat - und schauen auf die nächste Woche. Foto: Phil Ninh

Düsseldorf Diese Woche in unserem Düsseldorf-Podcast: Am 4. Mai geht es für Timo Rost um alles. Kurz vor dem Titelkampf hat das Gerresheimer Supermittelgewicht mit uns darüber gesprochen, wie er es an die Spitze schaffen will, ohne seine Unabhängigkeit zu verlieren.

Direkt aus der Lokalredaktion Düsseldorf – diese Woche im Podcast:

Timo Rost ist 27 Jahre alt, Düsseldorfer mit Leib und Seele, Fortuna-Fan, verlobt, Häuslebauer, hoffentlich bald wieder Student – und Profi-Boxer. Außerdem war er ganz lange Kellner in der Gerresheimer T-Bar. Die Stammgäste dort sind seine größten Fans. Und der Chef war so nett, die Kneipe extra für Sportredakteur Bernd Jolitz und Crossmedia-Redakteurin Helene Pawlitzki früher zu öffnen. Die ideale Kulisse für ein einstündiges Gespräch mit Düsseldorfs Boxhoffnung über seinen Sport und sein Leben. Kurz vor seinem ersten internationalen Titelkampf am 4. Mai ist Timo Rost nicht nur körperlich, sondern auch mental topfit. "Nach oben gibt es für mich keine Grenze", sagt er. "Ich will Weltmeister werden." Und das ohne großen Boxstall im Rücken - sondern mit lokalen Promotern und ganz viel Handarbeit. Geht das überhaupt?

Sprechen Sie auf den Rheinpegel-Anrufbeantworter!

Sie hören diesen Podcast – und möchten uns etwas sagen? Dann rufen Sie uns an! Unter 0211-97634164 erreichen Sie unseren Anrufbeantworter – und können uns eine Nachricht hinterlassen, die wir dann vielleicht auch im Rheinpegel abspielen.

