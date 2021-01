News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Immobilienmarkt in NRW - für wen lohnt sich ein Hauskauf?

Düsseldorf Die Immobilienpreise steigen und steigen - das zeigt auch eine neue Datenanalyse. Für wen lohnt es sich, trotzdem zu kaufen? Das erklären unsere Experten im Podcast.

Wer Glück hat, der hat ein Haus oder eine Wohnung - und zwar seit mehr als acht Jahren. So lange steigen nämlich die Preise in NRW schon. So sehr, dass man mittlerweile fragen muss: Wer kann es sich überhaupt in NRW leisten, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen? Schon lange nicht mehr jeder. Trotzdem ist ein Eigenheim für viele Menschen der Traum.Im Podcast erklärt Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewsky, für wen es sich noch lohnen könnte, eine Immobilie in NRW zu kaufen. Und Thomas Abraham, Wissenschaftler beim Beratungsunternehmen Empirica aus Bonn, erläutert, wie sich der Markt entwickelt hat und welche Auswirkungen das hat.Mehr Infos zu diesem Thema gibt es u.a. Kostenpflichtiger Inhalt hier und Kostenpflichtiger Inhalt hier in den Artikeln von Reinhard Kowalewsky zum Thema.