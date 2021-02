News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Happy Birthday Armin Laschet - über seine Politik und Person zum 60. Geburtstag

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet feiert heute seinen 60. Geburtstag. Folgt nach seinem CDU-Parteivorsitz nun auch die Kanzlerkandidatur? Im Podcast sprechen wir über seine Person und Politik und wir verraten, warum der Rheinländer es auch gerne fröhlich mag.

Außerdem: Geldbeträge aufrunden für den guten Zweck, das geht unteranderem an vielen Kassen im Supermarkt. Dahinter steckt die Stiftung„Deutschland rundet auf“. Wie viele Spendengelder dadurch zusammenkommen,erklärt uns Jörg Isringhaus aus dem NRW-Ressort.Am Freitag haben wir eine Aufwacher-Sonderfolge für euch! Für unsere neue Reihe „Aufwacher - frag mich alles“ werden wir morgen ab 16:30 Uhr im Facebook-Live Stream mit dem leitenden Impfarzt des Rhein-Kreises Neuss sprechen. Wenn ihr Fragen rund ums Thema Corona-Impfung habt, die ihr gerne von einem Experten beantwortet bekommen wollt - schreibt uns an aufwacher@rp-online.de oder gerne auch als Sprachnachricht per Whatsapp (0171 9038099). Die Antworten gibt es dann morgen im Livestream auf unserer RP-Online Facebook-Seite. Die Highlights aus dem Interview hört ihr in unserer Aufwacher-Ausgabe am Samstag. Wir freuen uns über eure Fragen! Alle Infos gibt's hier.Das Wetter: Die Höchsttemperaturen liegen heute bei milden 10 bis 14 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Am Nachmittag ist es zunehmend bewölkt, im Westen ist auch leichter Schauer möglich. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 5 bis 2 Grad.