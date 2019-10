„Ländersache“-Podcast aus dem Landtag : Was die Umweltministerin gegen Schweine-Quälerei tun will

Was die Umweltministerin gegen Schweine-Quälerei tun will

Düsseldorf Diese Woche im NRW-Politik-Podcast: Mit Videokameras will die CDU-Umweltministerin den Druck auf Schlachthöfe erhöhen, die Tiere schlecht behandeln. Allerdings setzt sie auf Freiwilligkeit. Reicht das? Wir haben nachgefragt.

Einmal in der Woche treffen sich Thomas Reisener, Chefkorrespondent Landespolitik der Rheinischen Post, und Crossmedia-Redakteurin Helene Pawlitzki auf einen Kaffee im Landtagsfoyer. Dort sprechen sie darüber, was den Landtag aktuell in Atem hält - und was die Menschen in Nordrhein-Westfalen aktuell politisch beschäftigt. Darum geht es in der aktuellen Folge: