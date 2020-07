Podcast „Coronavirus in NRW“ : Wer nach Griechenland will, braucht ein Formular

Wer nach Griechenland will, braucht ein Formular

Podcast „Coronavirus in NRW“

Düsseldorf Die Türkei hat Deutschland bislang nicht davon überzeugt, ein sicheres Reiseland zu sein. Spanien, Griechenland und Italien dagegen freuen sich auf Touristen. Ganz so einfach wie immer kommt man aber nicht rein.

Jeden Tag hören Sie bei uns den aktuellen Stand zur Corona-Pandemie in der Region, in Deutschland und der Welt. Sie mögen das Format und wollen uns unterstützen? Teilen Sie diesen Link oder schließen Sie ein RP+-Abo ab .

Sie haben Fragen zur Corona-Pandemie, die bislang unbeantwortet geblieben sind? Dann schreiben Sie uns! Sie erreichen uns per Mail an aufwacher@rp-online.de oder per Whatsapp.